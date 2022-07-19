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У Раді розповіли, коли визначаться з кандидатом на посаду генпрокурора

Фото: Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу" (facebook.com/david.braun)
Автор: Євгеній Прокопенко

Приблизно через 10 днів стане відомо ім'я кандидата на посаду генпрокурора України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна.

"Думаю , що з кандидатом на генпрокурора визначимось на засіданні десь через 10 днів (ред. - 27-29 липня)", - сказав Арахамія.

Що стосується СБУ, депутат сказав, що це прерогатива президента.

"Будемо чекати, кого він визначить, і ми як монобільшість підтримаємо" - зазначив глава фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, також Давид Арахамія повідомив, що колишнього генерального прокурора Ірину Венедіктову збираються призначити на нову посаду на дипломатичному фронті.

Сьогодні Верховна рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.

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