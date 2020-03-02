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В Раде рассказали, когда обнародуют закон о референдуме

Новости » Политика     02.03.2020 - 11:28
В Раде рассказали, когда обнародуют закон о референдуме
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Это первый законопроект из ряда проектов о народовластии

Законопроект о референдуме будет обнародован на сайте Верховной рады 3 или 4 марта. Об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Стефанчука, утверждена финальная версия проекта соответствующей рабочей группой.

"У нас состоялось очередное заседание рабочей группы, которая была утверждена председателем ВРУ по вопросам народовластия. На этой группе мы утвердили финальную версию проекта закона о всеукраинском референдуме. Это первый законопроект из ряда законопроектов о народовластии. Он во вторник или в среду после вычитки будет вывешен на сайте парламента Украины, чтобы все могли с ним ознакомиться", - заявил первый вице-спикер парламента.

По его словам, через неделю может произойти обсуждение законопроекта.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в ВР одобрили окончательный вариант закона о всеукраинском референдуме. Он анонсировал, что в ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, первый замглавы парламента заявил, что в Верховной раде Украины подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он еще требует доработки.

Стефанчук также анонсировал, что в ближайшее время в Верховную раду внесут законопроект о всеукраинском референдуме. По его словам, этот документ широко обсуждается обществом.

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Новости Украины референдумВерховная РадаРуслан Стефанчук
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