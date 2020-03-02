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У Раді розповіли, коли оприлюднять закон про референдум

Новини » Політика     02.03.2020 - 11:28
У Раді розповіли, коли оприлюднять закон про референдум
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Це перший законопроект з низки проектів про народовладдя

Законопроект про референдум буде оприлюднений на сайті Верховної ради 3 або 4 березня. Про це повідомив перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Стефанчука, затверджена фінальна версія цього проекту відповідною робочою групою.

"У нас відбулось чергове засідання робочої групи, яка була затверджена головою ВРУ з питань народовладдя. На цій групі ми затвердили фінальну версію проекту закону про всеукраїнський референдум. Це перший законопроект з низки законопроектів про народовладдя. Він у вівторок чи в середу після вичитки буде вивішений на сайті парламенту України, щоб всі могли з них ознайомитись", - заявив перший віце-спікер парламенту.

За його словами, за тиждень може відбутись обговорення законопроекту.

Нагадаємо, перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що в ВР схвалили остаточний варіант закону про всеукраїнський референдум. Він анонсував, що найближчим часом текст цього законопроекту буде оприлюднений і винесений для громадського обговорення в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови парламенту заявив, що у Верховній раді України підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання.

Стефанчук також анонсував, що найближчим часом до Верховної Ради внесуть законопроект про всеукраїнський референдум. За його словами, цей документ широко обговорюється суспільством.

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Новини України референдумВерховна РадаРуслан Стефанчук
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