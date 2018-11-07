У Раді розповіли, що мотивувало Луценка заявити про відставку

Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Луценко у вузькому колі говорив про відставку після провалу зняття недоторканності з колишніх регіоналів

Генеральний прокурор Юрій Луценко у вузькому колі вже озвучував ідею про відставку у зв'язку з тим, що йому не дають зняти недоторканність з колишніх регіоналів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра на публіку: навіщо генпрокурор Юрій Луценко просив депутатів його звільнити".

Джерело РБК-Україна в парламентській коаліції підкреслило, що Луценко озвучив ідею подати у відставку у вузькому колі ще кілька днів тому, до смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Таку думку він закидав ще до смерті Гандзюк. Мотивація - депутати не дають йому знімати недоторканність з регіоналів, наприклад, з (Олександра, - ред.) Вілкула, неможливо працювати, нехай (Мустафа, - ред.) Найєм керує слідством по телевізору, і так далі. Він розумів, що голосів не буде, але виглядати він буде як борець. А тут ще й такий привід. Чистий піар", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Луценко заздалегідь погодив свою заяву про відставку з Петром Порошенком та його оточенням, тому вчорашній демарш не став сюрпризом для президента.

Напередодні перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що правляча коаліція не прийме відставку Луценка.