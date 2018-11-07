ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Раді розповіли, що мотивувало Луценка заявити про відставку

Новини » Політика    07.11.2018 - 09:56
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)
Фото: Юрій Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Луценко у вузькому колі говорив про відставку після провалу зняття недоторканності з колишніх регіоналів

Генеральний прокурор Юрій Луценко у вузькому колі вже озвучував ідею про відставку у зв'язку з тим, що йому не дають зняти недоторканність з колишніх регіоналів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра на публіку: навіщо генпрокурор Юрій Луценко просив депутатів його звільнити".

Джерело РБК-Україна в парламентській коаліції підкреслило, що Луценко озвучив ідею подати у відставку у вузькому колі ще кілька днів тому, до смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Таку думку він закидав ще до смерті Гандзюк. Мотивація - депутати не дають йому знімати недоторканність з регіоналів, наприклад, з (Олександра, - ред.) Вілкула, неможливо працювати, нехай (Мустафа, - ред.) Найєм керує слідством по телевізору, і так далі. Він розумів, що голосів не буде, але виглядати він буде як борець. А тут ще й такий привід. Чистий піар", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Луценко заздалегідь погодив свою заяву про відставку з Петром Порошенком та його оточенням, тому вчорашній демарш не став сюрпризом для президента.

Напередодні перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що правляча коаліція не прийме відставку Луценка.

 

Вся інформація по справі Гандзюк буде засекречена, - Луценко Луценко заявив про 12 ймовірних замовників вбивства Гандзюк
Новини України Юрій ЛуценкоГПУотставка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся