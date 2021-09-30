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В Раде рассказали, когда могут принять закон о защите политзаключенных

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Четверг 30 сентября 2021 23:34
В Раде рассказали, когда могут принять закон о защите политзаключенных Фото: народный депутат Украины Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Анна Полисученко

Законопроект о правовой и социальной защите политзаключенных могут принять в начале 2022 года. Это заявляет народный депутат, председатель Комитета по правам человека, национальным меньшинствам и межнациональным отношениям Дмитрий Лубинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske radio.

"По процедуре, после регистрации любого законопроекта в течение двух недель любой народный депутат может подать альтернативный проект закона к основному. Следующим этапом работы является подготовка рассмотрения основного законопроекта в профильном комитете", - считает народный депутат.

По мнению Лубинца, если работать максимально быстро, то законопроект о социальной и правовой защите политзаключенных можно принять уже в начале следующего года.

"После рассмотрения законопроекта на комитете Главное научно-экспертное управление готовит свое заключение по нему. Тогда проект закона выносят в зал ВР. Будем надеяться, что в сессионный зал он попадет максимально быстро. Тогда происходит аналогичная законопроектной процедура по поправкам. Если делать все максимально быстро и есть политическая воля, а как правило законопроекты, поданные президентом, голосуют быстро, то думаю, этот законопроект может быть принят в начале следующего года", - пояснил председатель профильного комитета.

Законопроект о социальной и правовой защите политзаключенных в парламент внес президент.

Ранее мы сообщали, что Зеленский внес в Раду законопроекты о социальной и правовой защите политзаключенных.

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