В Раде рассказали, когда могут принять закон о защите политзаключенных

Законопроект о правовой и социальной защите политзаключенных могут принять в начале 2022 года. Это заявляет народный депутат, председатель Комитета по правам человека, национальным меньшинствам и межнациональным отношениям Дмитрий Лубинец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske radio .

"По процедуре, после регистрации любого законопроекта в течение двух недель любой народный депутат может подать альтернативный проект закона к основному. Следующим этапом работы является подготовка рассмотрения основного законопроекта в профильном комитете", - считает народный депутат.

По мнению Лубинца, если работать максимально быстро, то законопроект о социальной и правовой защите политзаключенных можно принять уже в начале следующего года.

"После рассмотрения законопроекта на комитете Главное научно-экспертное управление готовит свое заключение по нему. Тогда проект закона выносят в зал ВР. Будем надеяться, что в сессионный зал он попадет максимально быстро. Тогда происходит аналогичная законопроектной процедура по поправкам. Если делать все максимально быстро и есть политическая воля, а как правило законопроекты, поданные президентом, голосуют быстро, то думаю, этот законопроект может быть принят в начале следующего года", - пояснил председатель профильного комитета.

Законопроект о социальной и правовой защите политзаключенных в парламент внес президент.