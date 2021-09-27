ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский внес в Раду законопроекты о социальной и правовой защите политзаключенных

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 сентября 2021 15:17
Зеленский внес в Раду законопроекты о социальной и правовой защите политзаключенных Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей. Документы призваны создать механизмы для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В частности, глава государства внес на рассмотрение Рады проект закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей". Документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, находящихся в заключении в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Законопроект предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет его полномочия. В частности, ей предоставляется право подачи запросов для получения, проверки или уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по указанному вопросу.

Президент также внес в Раду два законопроекта, связанных с вышеупомянутым. Первый предусматривает введение административной ответственности за невыполнение требований комиссии. Второй предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс относительно доходов, полученным в соответствии с законом о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада
NEWS
Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"
Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"
DAILY
Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине