Зеленский внес в Раду законопроекты о социальной и правовой защите политзаключенных

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей. Документы призваны создать механизмы для этого.

В частности, глава государства внес на рассмотрение Рады проект закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей". Документ призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, находящихся в заключении в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Законопроект предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет его полномочия. В частности, ей предоставляется право подачи запросов для получения, проверки или уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по указанному вопросу.

Президент также внес в Раду два законопроекта, связанных с вышеупомянутым. Первый предусматривает введение административной ответственности за невыполнение требований комиссии. Второй предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс относительно доходов, полученным в соответствии с законом о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей.