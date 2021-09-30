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У Раді розповіли, коли можуть ухвалити закон про захист політв'язнів

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Четвер 30 вересня 2021 23:34
У Раді розповіли, коли можуть ухвалити закон про захист політв'язнів Фото: народний депутат України Дмитро Лубінець (facebook.com/dmytro.lubinets)
Автор: Анна Полисученко

Законопроєкт про правовий і соціальний захист політв’язнів можуть ухвалити на початку 2022 року. Це заявляє народний депутат, голова Комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське радіо.

"За процедурою, після реєстрації будь-якого законопроєкту впродовж двох тижнів будь-який народний депутат може подати альтернативний проєкт закону до основного. Наступним етапом роботи є підготовка розгляду основного законопроєкту у профільному комітеті", - вважає народний депутат.

На думку Лубінця, якщо працювати максимально швидко, то законопроєкт про соціальний та правовий захист політв’язнів можна ухвалити вже на початку наступного року.

"Після розгляду законопроєкту на комітеті Головне науково-експертне управління готує свій висновок по ньому. Тоді проєкт закону виносять до зали ВР. Будемо сподіватися, що до сесійної зали він потрапить максимально швидко. Тоді відбувається аналогічна до законопроєктної процедура по поправках. Якщо робити все максимально швидко і є політична воля, а як правило законопроєкти, подані президентом, голосують швидко, то думаю, цей законопроєкт можливо ухвалять на початку наступного року", - пояснив голова профільного комітету.

Законопроєкт про соціальний та правовий захист політв’язнів до парламенту вніс президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський вніс до Ради законопроекти про соціальний і правовий захист політв'язнів.

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