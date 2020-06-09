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У Раді розповіли, за яких умов Аваков може піти у відставку

Новини » Політика     09.06.2020 - 08:22
У Раді розповіли, за яких умов Аваков може піти у відставку
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Президент запевнив фракцію, що Аваков не тримається за своє крісло і піде сам, коли знадобиться

Відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можлива тільки в тому випадку, якщо це рішення буде виходити від президента. Саме відсутність альтернативи заводить будь-які розмови про можливу зміну глави МВС в глухий кут.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського: як працює Кабмін Дениса Шмигаля".

Кілька співрозмовників видання в "Слуги народу" уточнили, що якщо Зеленський буде ініціювати звільнення міністра, то він повинен особисто донести це рішення до членів фракції та подати на місце глави МВС іншу "рівносильну йому кандидатуру".

"З досвіду, політичної та психологічної обізнаності Авакову поступається навіть сам прем'єр. Думаю, він і сам був би радий від нього позбавитися. Але як тільки розмова заходить про відставку Авакова, відразу ж виникає питання, а хто може замінити його на чолі МВС", - розповіло джерело з числа так званої "малої фракції" СН.

Джерело повідомило, що президент запевнив фракцію, що Аваков не тримається за своє крісло і піде сам, коли знадобиться. Разом з тим, в СН прогнозують, що остання ініціатива фракції "Голос" про звільнення Авакова не увінчається успіхом.

Зазначимо, минулого тижня "Голос" збирав підписи за відставку міністра внутрішніх справ. Потім представники цієї партії зареєстрували в Раді проект постанови про звільнення Арсена Авакова.

Нагадаємо, минулого тижня у Києві та ряді областей пройшли масові акції проти Авакова.

РБК-Україна писало, що у МВС розповіли, чи збирається Аваков у відставку.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийотставкаАрсен Аваков
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