В Раде рассказали, как будет меняться медреформа

Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

Тарифы на медицинские услуги пересчитают в сторону рыночных

Медицинская реформа в Украине будет меняться, прежде всего, с перерасчетом тарифов на оказание услуг в сторону рыночных. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Больницы в рыночных условиях: станут ли власти "сворачивать" медреформу".

Как рассказал РБК-Украина глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, реформа однозначно будет продолжаться, но над ней нужно поработать. По его словам, тарифы пересчитают в сторону рыночных, чтобы у медиков были стимулы работать.

При этом переход на новую систему финансирования будет проходить постепенно с учетом интересов врачей, местных органов власти и пациентов.

"Пока будет идти аудит, медучреждения будут получать старые средства, которые начислялись им до старта второго этапа реформы 1 апреля. Также у них останется и то финансирование, которое было определено НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины, - ред.)", - отметил Радуцкий.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал пересмотреть медицинскую реформу по той причине, что из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 000 медиков и закрыты 332 больницы.

Позже стало известно, что с 1 июня Минздрав введет новую систему финансирования больниц, согласно которой лечебные учреждения получат деньги на уровне 2019 года.

Автор: Иван Петров