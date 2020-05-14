У Раді розповіли, як буде змінюватися медреформа

Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)

Тарифи на медичні послуги перерахують у бік ринкових

Медична реформа в Україні буде змінюватися, насамперед, з перерахунком тарифів на надання послуг у бік ринкових. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Лікарні в ринкових умовах: чи стане влада "згортати" медреформу".

Як розповів РБК-Україна голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, реформа однозначно буде продовжуватися, але над нею треба попрацювати. За його словами, тарифи перерахують у бік ринкових, щоб у медиків були стимули працювати.

При цьому перехід на нову систему фінансування буде проходити поступово з урахуванням інтересів лікарів, місцевих органів влади і пацієнтів.

"Поки буде йти аудит, медустанови будуть отримувати старі кошти, які нараховувалися їм до старту другого етапу реформи 1 квітня. Також у них залишиться і те фінансування, яке було визначено НСЗУ (Національна служба здоров'я України, - ред.)", - зазначив Радуцький.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав переглянути медичну реформу з тієї причини, що за новим механізмом фінансування можуть бути звільнені близько 50 000 медиків і закриті 332 лікарні.

Пізніше стало відомо, що з 1 червня МОЗ введе нову систему фінансування лікарень, згідно з якою лікувальні установи отримають гроші на рівні 2019 року.

Автор: Іван Петров