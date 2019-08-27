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У Раді розподілили керівні пости в комітетах, - джерело

Новини » Політика    27.08.2019 - 19:05
У Раді розподілили керівні пости в комітетах, - джерело
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Слуга народу" отримає 70 керівних посад у комітетах Ради

У Верховній раді 9 скликання розподілили керівні пости в парламентських комітетах. Про це РБК-Україна повідомив один з майбутніх депутатів, який бере участь у підготовчій групі Ради.

За його словами, депутати "Слуги народу" отримають 70 керівних посад в комітетах ВР. Крім глав комітетів, в це число входять секретарі та заступники керівників комітетів.

Співрозмовник підкреслив, що 15 керівних посад отримає фракція "Опозиційна платформа - За життя", по 14 місць віддадуть "Батьківщині" і "Голосу", а "Європейської солідарності" - 4.

Зокрема, ОТЗЖ отримає посаду голови комітету з питань свободи слова, "Батьківщина" - комітету з питань молоді та спорту, "ЄС" - комітету з питань євроінтеграції. "Голос" не отримав посад голів, сказав співрозмовник.

Позафракційні депутати отримають 9 керівних посад. Серед іншого, їм, можливо, дістанеться позиція глави комітету з прав нацменшин і реінтеграції.

Співрозмовник уточнив, що цей розподіл ще може змінитися, але не суттєво - плюс-мінус на одне місце.

Нагадаємо, в понеділок підготовча депутатська підгрупа не змогла визначитися з депутатами, які займуть керівні посади в парламентських комітетах.

Як писало РБК-Україна раніше, новообраний народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов повідомив, що в нову коаліцію у ВР можуть увійти політичні сили "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина". Він відзначав, що голосування за обрання коаліції відбудеться сьогодні.

Додамо також, 23 серпня під час загального підготовчого засідання новообраних депутатів Верховної ради 9-го скликання було затверджено назви комітетів.

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