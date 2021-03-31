В Раде работают над законом, который позволит отзывать нардепов

По словам Стефанчуак, в общем в этот пакет законов будет входить 6-7 проектов.

"Это законопроекты о всеукраинском референдуме, о местном референдуме, это законодательство, которое будет формировать философию recalls (возможность отзыва тех или иных должностных лиц), это законопроекты об электронных петициях и по электронному голосованию", - сказал парламентарий.

Первый вице-спикер заявил, что планируется и разработать целый ряд законопроектов о народовластии в других сферах, в частности о суде присяжных, о мировых судах, которые будут решать незначительные споры, о коллективных исках. Все эти законодательные инициативы нарабатываются параллельно.

При этом приоритетными являются законы о всеукраинском и местном референдумах.

"А уже другие законопроекты о народовластии будут разрабатываться на базе их и с их учетом. Уже разработан законопроект об электронных петициях, но он пока отложен. Также есть первый вариант проекта о recalls", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что сейчас Конституция не предусматривает для народных депутатов форму отзыва.

"Но мы разрабатываем и изменения в Конституцию, и законопроект по "реколлу", а дальше будем определяться. Ибо, если фракция" Слуга народа "может гарантировать принятие законов в 226 голосов, то она не может гарантировать принятие изменений в Конституцию, там надо 300 голосов", - обратил внимание замглавы парламента.

Он добавил, что некоторые изменения в Конституцию заблокированы, так как фракция "Слуга народа" не может найти взаимопонимание с другими фракциями.

"Наши готовы голосовать, в частности, за законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек... но они (другие фракции, - ред.) говорят, что уже не готовы поддержать этот законопроект. А нам негде искать 300 голосов... Поэтому законопроекты у нас наработаны будут, но мы будем запускать их только при благоприятной политической ситуации для их воплощения", - пояснил Стефанчук.