У Раді працюють над законом, який дозволить відкликати нардепів

За словами Стефанчука, загалом до цього пакету законів входитиме 6-7 проектів.

"Це законопроекти про всеукраїнський референдум, про місцевий референдум, це законодавство, яке буде формувати філософію recalls (можливість відкликання тих чи інших посадових осіб), це законопроекти про електронні петиції і щодо електронного голосування", - сказав парламентар.

Перший віце-спікер заявив, що планується й напрацювати цілу низку законопроектів про народовладдя в інших сферах, зокрема про суд присяжних, про мирові суди, які вирішуватимуть незначні спори, про колективні позови. Усі ці законодавчі ініціативи напрацьовуються паралельно.

При цьому пріоритетними є закони про всеукраїнський і місцевий референдуми.

"А вже інші законопроекти про народовладдя будуть розроблятися на базі них і з їх урахуванням. Уже розроблений законопроект про електронні петиції, але він поки відкладений. Також є перший варіант проекту про recalls", - зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що наразі Конституція не передбачає для народних депутатів форму відкликання.

"Але ми напрацьовуємо і зміни до Конституції, і законопроект щодо "реколлу", а далі будемо визначатися. Бо, якщо фракція "Слуга народу" може гарантувати прийняття законів у 226 голосів, то вона не може гарантувати ухвалення змін до Конституції, бо там треба 300 голосів", - звернув увагу замглави парламенту.

Він додав, що деякі зміни до Конституції заблоковані, тому що фракція "Слуга народу" не може знайти порозуміння з іншими фракціями.

"Наші готові голосувати, зокрема, за законопроект щодо зменшення кількості народних депутатів до 300 осіб... але вони (інші фракції, - ред.) кажуть, що вже не готові підтримати цей законопроект. А нам немає де шукати 300 голосів… Тому законопроекти у нас напрацьовані будуть, проте ми запускатимемо їх лише за сприятливої політичної ситуації для їх втілення", - пояснив Стефанчук.