ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде работают над новым подходом к верификации чернобыльцев

Новости » Политика     27.01.2020 - 16:22
В Раде работают над новым подходом к верификации чернобыльцев
Фото: заседание комитета по вопросам соцполитики (iportal.rada.gov.ua)

В Минсоцполитики хотят усилить контроль за перевыдачей удостоверений чернобыльцев

В комитете Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов работают над новым подходом к верификации пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, в комитете состоялось рабочее совещание по эффективности деятельности региональных комиссий по определению и подтверждения статуса пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

"В комитете сейчас работают над новым современным подходом к процессу выдачи удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, с такими концептуальными принципами, как: контроль, простота, открытость, справедливая компенсация для тех, кто на нее имеет право", - указано в сообщении.

"Первым и ключевым вопросом должно быть определение и верификация лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - подчеркнул глава подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы комитета, Олег Арсенюк.

Кроме того, заместитель министра социальной политики Олег Коваль доложил о ситуации в регионах, связанную с заменой удостоверений чернобыльцам. Чиновник отметил необходимость наведения порядка в процедуре замены удостоверений и верифицировать те данные, которые предоставляются ли в этих делах. В частности, планируется усовершенствовать порядок и усилить контроль за перевыдачей удостоверений.

Напомним, комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендует ВР принять за основу законопроект, которым предлагается не облагать таможенными платежами машины, которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины лицами с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к I и II категорий.

Как писало РБК-Украина, ранее парламент отклонил проект постановления №2124 об обеспечении решений КСУ по поводу льгот чернобыльцам. За такое решение проголосовали 240 нардепов.

В ВР появился текст изменений в закон об АРМА по командированию в ведомство Раде предлагают изменить Бюджетный кодекс по пользованию нефтегазоносными недрами
Новости Украины ЧернобыльВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь