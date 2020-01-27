В Раде работают над новым подходом к верификации чернобыльцев

Фото: заседание комитета по вопросам соцполитики (iportal.rada.gov.ua)

В Минсоцполитики хотят усилить контроль за перевыдачей удостоверений чернобыльцев

В комитете Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов работают над новым подходом к верификации пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, в комитете состоялось рабочее совещание по эффективности деятельности региональных комиссий по определению и подтверждения статуса пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

"В комитете сейчас работают над новым современным подходом к процессу выдачи удостоверений гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, с такими концептуальными принципами, как: контроль, простота, открытость, справедливая компенсация для тех, кто на нее имеет право", - указано в сообщении.

"Первым и ключевым вопросом должно быть определение и верификация лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - подчеркнул глава подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы комитета, Олег Арсенюк.

Кроме того, заместитель министра социальной политики Олег Коваль доложил о ситуации в регионах, связанную с заменой удостоверений чернобыльцам. Чиновник отметил необходимость наведения порядка в процедуре замены удостоверений и верифицировать те данные, которые предоставляются ли в этих делах. В частности, планируется усовершенствовать порядок и усилить контроль за перевыдачей удостоверений.

Напомним, комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендует ВР принять за основу законопроект, которым предлагается не облагать таможенными платежами машины, которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины лицами с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к I и II категорий.

Как писало РБК-Украина, ранее парламент отклонил проект постановления №2124 об обеспечении решений КСУ по поводу льгот чернобыльцам. За такое решение проголосовали 240 нардепов.