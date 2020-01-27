У Раді працюють над новим підходом до верифікації чорнобильців

Фото: засідання комітету з питань соцполітики (iportal.rada.gov.ua)

У Мінсоцполітики хочуть посилити контроль за перевидачею посвідчень чорнобильців

У комітеті Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів працюють над новим підходом до верифікації постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, у комітеті відбулася робоча нарада щодо ефективності діяльності регіональних комісій з визначення та підтвердження статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

"У комітеті зараз працюють над новим сучасним підходом до процесу видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з такими концептуальними засадами, як: контроль, простота, відкритість, справедлива компенсація для тих, хто на неї має право", - вказано у повідомленні.

"Першим і ключовим питанням має бути визначення та верифікація осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - підкреслив голова підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи комітету, Олег Арсенюк.

Крім того, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль доповів про ситуацію у регіонах, пов’язану із заміною посвідчень чорнобильцям. Урядовець наголосив на необхідності наведення ладу у процедурі заміни посвідчень та верифікувати ті дані, які надаються чи є у цих справах. Зокрема, планується вдосконалити порядок та посилити контроль за перевидачею посвідчень.

Нагадаємо, комітет з питань соцполітики і захисту прав ветеранів рекомендує ВР прийняти за основу законопроект, яким пропонується не оподатковувати митними платежами машини, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України особами з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до I та II категорій.

Як писало РБК-Україна, раніше парламент відхилив проект постанови №2124 про забезпечення рішень КСУ з приводу пільг чорнобильцям. За таке рішення проголосували 240 нардепів.