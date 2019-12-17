Рада отклонила постановление об обеспечении решений КСУ относительно льгот чернобыльцам

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Кабинету министров дали несколько поручений относительно льгот

Верховная рада Украины отклонила проект постановления №2124 "Об обеспечении исполнения решений Конституционного суда Украины в сфере социальной защиты населения". За такое решение проголосовали 240 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Кабинету министров безотлагательно поручили:

принять нормативно-правовые акты, привести свои нормативно-правовые акты, а также обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с ЗУ "О пенсионном обеспечении", "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине" с учетом положений, которые восстановили свою силу на основании соответствующих решений КСУ;

подать на рассмотрение ВР предложения относительно внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2019 год для обеспечения выполнения положений указанных законов.

Также предлагалось поручить Минсоцполитики обеспечить предоставление местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разъяснение относительно выполнения законов Украины с учетом положений, которые восстановили свою силу на основании решений КСУ.

Ранее комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов предложил Кабмину разработать проекты законов о восстановлении льгот и выплат гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

Напомним, летом 2018 года Конституционный суд Украины принял решение, которым признал неконституционной отмену или ограничение льгот чернобыльцам.