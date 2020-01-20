В Раде просят Кличко отчитаться о выполнении Киевом функций столицы

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства просит мэра Киева Виталия Кличко предоставить информацию о состоянии выполнения городом, как столицей Украины, своих функций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета.

Так, глава комитета Андрей Клочко заявил, что Кличко было направлено письмо с просьбой проинформировать о состоянии обеспечения органами исполнительной власти и местного самоуправления Киева соответствующих требований.

"Речь идет прежде всего о строительстве и реконструкции дорог, предоставлении земель участникам АТО, размещение переселенцев и др. Среди требований к столице также прописано обеспечение в Киеве деятельности президента Украины, Верховной рады, Кабмина, официальных представителей иностранных государств, учреждений образования, науки, культуры, спорта и т.д.", - говорится в сообщении.

Глава комитета отметил, что запрошенную информацию киевские власти должны доложить на заседании комитета в марте.

"Мы также предоставили конкретные формы ответов со списком направлений развития государства и перечнем инфраструктурных объектов, чтобы проверить, как и на что тратились государственные средства в прошлом году", - добавил Клочко.

Особое внимание комитет просит мэра столицы уделить строительной сфере, поскольку Киев является антилидером по количеству жилых проблемных недостроев - 51 объект. Также члены комитета просят предоставить информацию о проведении мероприятий, предусмотренных действующим генеральным планом города, а также перечень мероприятий, предусмотренных проектом генерального плана развития города, который столичная власть представила в декабре 2019-го года.

Напомним, Рада в первом чтении одобрила законопроект о столице №2143-3, его поддержали 244 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в октябре президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне сообщил, что может отправить законопроект о столице на доработку. Глава государства предлагал согласовать законопроект с депутатами перед голосованием во втором чтении.