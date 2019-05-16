В Раде проходит встреча депутатов-мажоритарщиков

В Верховной раде 16 мая проходит встреча депутатов-мажоритарщиков. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Встреча проходит в закрытом режиме без СМИ. Участие в ней принимают около 20 депутатов. Среди них Сергей Рудик, Владимир Литвин, Борислав Розенблат, Сергей Шахов, Игорь Лапин и другие.

По словам народных депутатов, темой встречи является проведение выборов по открытым избирательным спискам.

"Сегодня пытаются уничтожить парламентаризм в Украине в вопросе. Обсуждается допустить смену с открытыми списками. Мажоритарщики поддерживают любую систему, но главное, чтобы не было закрытых списков", - заявил Розенблат.

По словам члена правового комитета Рады Игоря Лапина, депутаты обсуждали возможность принять избирательный кодекс.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины определилась с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Инаугурация состоится 20 мая в 10:00.

Два постановления о проведении инаугурации 19 мая, как на том настаивал новоизбранный президент, №10270 и №10270-1 не получили достаточной поддержки в сессионном зале: за них проголосовали только 207 и 158 нардепов соответственно при 226 минимально необходимых.