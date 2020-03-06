В Раде проходит первый час вопросов к правительству Шмыгаля

В Верховной раде Украины проходит первый час вопросов к правительству под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль рассказывает о реформе децентрализации.

Напомним, новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев.

"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль.

Так, 5 марта Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.

Как сообщало РБК-Украина, 4 марта Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Также Верховная рада утвердила состав его правительства. До этого нардепы проголосовали за отставку правительства Алексея Гончарука.

В то же время во фракции "Слуга народа" продолжаются консультации по поводу кандидатов на вакантные должности министров. Как заявил президент Владимир Зеленский, вакантными остаются 5-6 должностей.

Шмыгаль в свою очередь заявил, что остаются вакантными должности четырех министров. При этом он уточнил, что планируется расширение еще двух направлений.