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В Раде продолжают работу над законом об общественном здоровье: что он предлагает

Новина українською →
Украина, Среда 12 мая 2021 13:28
В Раде продолжают работу над законом об общественном здоровье: что он предлагает Фото: Рада продолжает наработку закона об общественном здоровье (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде продолжают работу над законопроектом №4142 о системе общественного здоровья. Документ является одним из важнейших для комитета по вопросам здоровья нации.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

В документе прописано создание службы по борьбе с биологическими угрозами на базе Центра общественного здоровья.

В регионах появятся центры по контролю и профилактике заболеваний, подчиненные ЦОС.

Согласно закону, функции новой службы:

  • разработка программ профилактики опасных заболеваний,
  • разработка программ лечения (ВИЧ, туберкулез, вирусные гепатиты),
  • сбор информации, анализ данных, проведение лабораторных исследований,
  • обучение квалифицированных кадров,
  • биозащита и биобезопасность (оперативная реакция на вспышки инфекций).

"Ко второму мы получили почти 900 поправок. Планируем направить документ на второе чтение до конца мая", - отметил глава комитета Михаил Радуцкий.

Кроме того, комитет работает над двумя фундаментальными законами: об основах законодательства Украины о здравоохранении и о лекарственных средствах.

"Комплексно изменения к основам законодательства не пересматривались с 1992 года. Новая редакция этого документа станет базой для работы системы здравоохранения. Законопроект о лекарственных средствах имеет целью повышение контроля и одновременно стимулирует улучшение доступности лекарственных средств", - пояснил нардеп.

Также при комитете создана рабочая группа по внедрению страховой медицины. Она занимается разработкой двух проектов законов: о введении механизмов сооплаты за медицинскую услугу и о стимулировании развития добровольного медицинского страхования.

На стадии разработки законопроект о вспомогательных репродуктивных технологиях. Для его подготовки при комитете также создали рабочую группу.

Напомним, в начале февраля Рада приняла за основу законопроект о системе общественного здоровья. Из закона к повторному первому чтению убрали нормы об обязательности вакцинации.

Как писало РБК-Украина, ВРУ рассмотрит законы о запрете продажи лекарств детям на следующей неделе.

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