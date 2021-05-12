В Раде продолжают работу над законом об общественном здоровье: что он предлагает
В Верховной раде продолжают работу над законопроектом №4142 о системе общественного здоровья. Документ является одним из важнейших для комитета по вопросам здоровья нации.
В документе прописано создание службы по борьбе с биологическими угрозами на базе Центра общественного здоровья.
В регионах появятся центры по контролю и профилактике заболеваний, подчиненные ЦОС.
Согласно закону, функции новой службы:
- разработка программ профилактики опасных заболеваний,
- разработка программ лечения (ВИЧ, туберкулез, вирусные гепатиты),
- сбор информации, анализ данных, проведение лабораторных исследований,
- обучение квалифицированных кадров,
- биозащита и биобезопасность (оперативная реакция на вспышки инфекций).
"Ко второму мы получили почти 900 поправок. Планируем направить документ на второе чтение до конца мая", - отметил глава комитета Михаил Радуцкий.
Кроме того, комитет работает над двумя фундаментальными законами: об основах законодательства Украины о здравоохранении и о лекарственных средствах.
"Комплексно изменения к основам законодательства не пересматривались с 1992 года. Новая редакция этого документа станет базой для работы системы здравоохранения. Законопроект о лекарственных средствах имеет целью повышение контроля и одновременно стимулирует улучшение доступности лекарственных средств", - пояснил нардеп.
Также при комитете создана рабочая группа по внедрению страховой медицины. Она занимается разработкой двух проектов законов: о введении механизмов сооплаты за медицинскую услугу и о стимулировании развития добровольного медицинского страхования.
На стадии разработки законопроект о вспомогательных репродуктивных технологиях. Для его подготовки при комитете также создали рабочую группу.
Напомним, в начале февраля Рада приняла за основу законопроект о системе общественного здоровья. Из закона к повторному первому чтению убрали нормы об обязательности вакцинации.
Как писало РБК-Украина, ВРУ рассмотрит законы о запрете продажи лекарств детям на следующей неделе.