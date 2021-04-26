Запрет продажи лекарств детям: комитет ВР просит рассмотреть закон на внеочередном заседании

В Украине могут запретить продажу лекарств детям. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации просит рассмотреть соответствующий законопроект №5122 на внеочередном заседании парламента.

Об этом написал глава комитета Михаил Радуцкий в своем Telegram.

Он подчеркнул, что с начала года правоохранители фиксируют значительное увеличение количества попыток детских самоубийств. В течение прошлого года было 123 случая, с января по март нынешнего - уже 101.

Кроме того, по статистике ВОЗ, при попытках покончить с собой в 60% случаев подростки выбирают таблетки. Это наиболее доступный для детей способ причинить себе вред.

"Призываю коллег включить законопроект №5122 в повестку дня одного из ближайших внеочередных заседаний. Этот вопрос нужно рассмотреть срочно", - подчеркнул парламентарий.