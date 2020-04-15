ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде продолжат доработку проекта нового Трудового кодекса

Новости » Политика     15.04.2020 - 17:38
В Раде продолжат доработку проекта нового Трудового кодекса
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по вопросам соцполитики заслушал результаты работы рабочей подгруппы

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на своем заседании заслушал информацию о результатах доработки законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона о труде №2708, поданного в Верховную раду Кабинетом министров Алексея Гончарука. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Отметим, что проект Кабмина дорабатывает рабочая подгруппа комитета.

"Народные депутаты заслушали информацию секретаря комитета Бабенко М.В. о результатах работы рабочей подгруппы по разработке доработанного законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона о труде №2708. Народные депутаты поддержали предложение секретаря комитета о продлении работы рабочей подгруппы", - указано в сообщении.

Напомним, анонсировалось, что комитет по вопросам соцполитики на своем заседании в среду, 15 апреля, заслушает информацию о результатах доработки нового проекта Трудового кодекса.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет заслушал результаты доработки в марте.

Стоит также отметить, что в середине февраля анонсировалось, что рабочая подгруппа соцкомитета доработает законопроект Кабинета министров №2708 по поводу нового Трудового кодекса.

Комитет ВР принял решение по закону о восстановлении прав женщин на заслуженную пенсию Раде рекомендуют ввести национальную инвентаризацию лесов
Новости Украины Верховная РадаТрудовой кодекс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь