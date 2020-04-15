В Раде продолжат доработку проекта нового Трудового кодекса

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по вопросам соцполитики заслушал результаты работы рабочей подгруппы

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на своем заседании заслушал информацию о результатах доработки законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона о труде №2708, поданного в Верховную раду Кабинетом министров Алексея Гончарука. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Отметим, что проект Кабмина дорабатывает рабочая подгруппа комитета.

"Народные депутаты заслушали информацию секретаря комитета Бабенко М.В. о результатах работы рабочей подгруппы по разработке доработанного законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона о труде №2708. Народные депутаты поддержали предложение секретаря комитета о продлении работы рабочей подгруппы", - указано в сообщении.

Напомним, анонсировалось, что комитет по вопросам соцполитики на своем заседании в среду, 15 апреля, заслушает информацию о результатах доработки нового проекта Трудового кодекса.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет заслушал результаты доработки в марте.

Стоит также отметить, что в середине февраля анонсировалось, что рабочая подгруппа соцкомитета доработает законопроект Кабинета министров №2708 по поводу нового Трудового кодекса.