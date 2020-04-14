Комитет Рады рассмотрит результаты доработки проекта нового Трудового кодекса

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сам же законопроект правительства Гончарука снят с рассмотрения Рады

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на своем заседании в среду, 15 апреля, заслушает информацию о результатах доработки законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона о труде №2708, поданного в Верховную раду Кабинетом министров Алексея Гончарука. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте парламента.

Отметим, что проект Кабмина доработала рабочая подгруппа комитета.

"Информация секретаря комитета Бабенко М.В. о результатах работы рабочей подгруппы по разработке доработанного законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона Украины о труде (р.№2708)", - сказано в повестке.

Напомним, ранее комитет заслушивал результаты доработки в марте.

Как писало РБК-Украина, на сайте Верховной рады Украины указано, что с рассмотрения сняты все законопроекты Кабинета министров под председательством Алексея Гончарука, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента. Так, среди этих законопроектов и скандальный проект нового Трудового кодекса.

Стоит также отметить, что в середине февраля анонсировалось, что рабочая подгруппа соцкомитета доработает законопроект Кабинета министров №2708 по поводу нового Трудового кодекса.