Комитет Рады рассмотрит результаты доработки проекта Кабмина по Трудовому кодексу

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отметим, сам законопроект правительства Гончарука снят с рассмотрения Рады

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на своем заседании в пятницу, 13 марта, заслушает информацию о результатах доработки законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона Украины о труде №2708, поданного в Верховную раду Кабинетом министров Алексея Гончарука. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте ВР.

Отметим, что проект Кабмина доработала рабочая подгруппа комитета.

"Информация секретаря Комитета Бабенко М.В. о результатах работы рабочей подгруппы по разработке доработанного законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона Украины о труде (р.№2708)", - указано в сообщении.

Напомним, на сайте Верховной рады Украины указано, что с рассмотрения сняты все законопроекты Кабинета министров под председательством Алексея Гончарука, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента. Так, среди этих законопроектов и скандальный проект нового Трудового кодекса.

Так, 4 марта документ был отозван и снят с рассмотрения.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент в среду, 4 марта, отправил в отставку главу правительства Алексея Гончарука и его Кабинет министров. Отставку Гончарука и его Кабмина поддержали 353 нардепа.

Добавим также, в середине февраля анонсировалось, что рабочая подгруппа соцкомитета доработает законопроект Кабинета министров №2708 по поводу нового Трудового кодекса.