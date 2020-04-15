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У Раді продовжать доопрацювання проекту нового Трудового кодексу

Новини » Політика     15.04.2020 - 17:38
У Раді продовжать доопрацювання проекту нового Трудового кодексу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет з питань соцполітики заслухав результати роботи робочої підгрупи

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму засіданні заслухав інформацію про результати доопрацювання законопроекту на загальній структурі і положеннях проекту закону про працю №2708, поданого до Верховної ради Кабінетом міністрів Олексія Гончарука. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відзначимо, що проект Кабміну доопрацьовує робоча підгрупа комітету.

"Народні депутати заслухали інформація секретаря комітету Бабенка М.В. про результати роботи робочої підгрупи з розробки доопрацьованого законопроекту на загальній структурі та положеннях проекту закону про працю №2708. Народні депутати підтримали пропозицію секретаря комітету щодо продовження роботи робочої підгрупи", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, анонсувалося, що комітет з питань соцполітики на своєму засіданні в середу, 15 квітня, заслухає інформацію про результати доопрацювання нового проекту Трудового кодексу.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет заслуховував результати доопрацювання у березні.

Варто також відзначити, що в середині лютого анонсувалося, що робоча підгрупа соцкомітета доопрацює законопроект Кабінету міністрів №2708 з приводу нового Трудового кодексу.

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