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Сегодня в мире чтят память жертв Холокоста

Новости » Общество     27.01.2020 - 10:13
Сегодня в мире чтят память жертв Холокоста
Иллюстративное фото (УНИАН)

Холокост - это систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов

Сегодня, 27 января, во всем мире чтят память жертв Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина.

Генеральная ассамблея ООН приняла 1 ноября 2005 года резолюцию № 60/7, которой провозгласила Днем памяти жертв Холокоста 27 января.

"Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки", - говорится в документе

Холокост стал поворотным моментом в истории, который побудил мир сказать "больше никогда". Значение резолюции 60/7 заключается в том, что она призывает помнить о преступлениях прошлого и следить за тем, чтобы они не повторились в будущем.

Холокост евреев на оккупированной нацистами территории СССР отличался от подобных мероприятий в Европе. Там евреев загоняли в гетто, со временем могли отправить к местам массовых уничтожений в газовых камерах. На украинских землях большинство еврейского населения погибло от пуль в противотанковых рвах. Их выкопали еще при советской власти военнопленные, местное население или сами жертвы.

Холокост - это систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. В широком смысле, холокост - уничтожение людей по признаку их расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа как неполноценных, вредных.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Израиле всегда будет благодарны украинцам за помощь и поддержку еврейского народа во время трагедии Холокоста.

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