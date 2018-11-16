В Раде призвали ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда

Фото: Григорий Немыря (УНИАН)

Ратификация устава является обязательством Украины в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС

Украина должна ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда для расследования преступлений, совершенных Россией против гражданского населения. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, народный депутат Григорий Немыря, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий подчеркнул, что ратификация является обязательством Украины в рамках выполнения соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Комитет по правам человека занимает четкую позицию по скорейшей ратификации Римского статута. Эта ратификация также является обязательством Украины в рамках выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сообщил Немыря.

По его словам, соответствующая ратификация позволит Международному уголовному суду расследовать преступления страны-агрессора, совершенные против Украины.

"События на Донбассе характеризуются массовым нарушением прав гражданского населения. В частности, права на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность и свободу. Зафиксированы многочисленные факты похищения и пытки значительного количества лиц", - отметил нардеп.

По словам Немыри, международные правозащитные организации отмечают, что нарушения прав гражданского населения на востоке Украины имеют признаки не только военных преступлений, но и преступлений против человечности.

"Именно эти преступления подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. Это является реальным инструментом для привлечения к ответственности чиновников страны-агрессора, преступные действия которых привели к аннексии Крыма и разрастанию масштабных боевых действий на востоке Украины", - сообщил депутат ВР.

Он добавил, что общество ожидает расследования преступлений в рамках национального уголовного процесса.

"Верховная рада уже дважды обращалась в Международный уголовный суд с заявлениями о признании его юрисдикции в соответствии с пунктом 2 статьи 11 и пунктов 2 и 3 статьи 12 Римского статута: в феврале 2014-го года и в феврале 2015 года. Наиболее полно и эффективно использовать влиятельный международный механизм позволит ратификация Римского статута. Ведь общество ожидает расследования преступлений в рамках национального уголовного процесса", - подчеркнул нардеп.

Напомним, в конце 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Рада проголосует за ратификацию Римского статута при условии эффективного расследования событий на Майдане, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Как писало РБК-Украина, в сентябре правозащитники обратились в Международный уголовный суд в Гааге с представлением о сексуальном насилии во время вооруженного конфликта на востоке Украины.