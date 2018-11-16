У Раді закликали ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду

Фото: Григорій Немиря (УНІАН)

Ратифікація статуту є зобов'язанням України в рамках виконання угоди про Асоціацію з ЄС

Україна має ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду для розслідування злочинів, скоєних Росією проти цивільного населення. Про це повідомив голова комітету Верховної ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, народний депутат Григорій Немиря, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар підкреслив, що ратифікація є зобов'язанням України в рамках виконання угоди про Асоціацію з Євросоюзом.

"Комітет з прав людини займає чітку позицію якнайшвидшої ратифікації Римського статуту. Ця ратифікація є також зобов'язанням України в рамках виконання угоди про Асоціацію між Україною та ЄС", - повідомив Немиря.

За його словами, відповідна ратифікація дозволить Міжнародному кримінальному суду розслідувати злочини країни-агресора, скоєні проти України.

"Події на Донбасі характеризуються масовим порушенням прав цивільного населення. Зокрема, права на життя, здоров’я, особисту недоторканість та свободу. Зафіксовані численні факти викрадення і катування значної кількості осіб", - зазначив нардеп.

За словами Немирі, міжнародні правозахисні організації зазначають, що порушення прав цивільного населення на сході України мають ознаки не тільки воєнних злочинів, а й злочинів проти людяності.

"Саме ці злочини підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Це є реальним інструментом для притягнення до відповідальності чиновників країни-агресора, злочинні дії яких призвели до анексії Криму та розростання масштабних бойових дій на сході України", - повідомив депутат ВР.

Він додав, що суспільство очікує на розслідування злочинів у рамках національного кримінального процесу.

"Верховна рада вже двічі зверталась до Міжнародного кримінального суду з заявами про визнання його юрисдикції відповідно до пункту 2 статті 11, та пунктів 2 і 3 статті 12 Римського статуту: у лютому 2014-го року та у лютому 2015 року. Найбільш повно і ефективно використати впливовий міжнародний механізм дозволить ратифікація Римського статуту. Адже суспільство очікує на розслідування злочинів в рамках національного кримінального процесу", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Рада проголосує за ратифікацію Римського статуту за умови ефективного розслідування подій на Майдані, в анексованому Криму і на окупованому Донбасі.

Як писало РБК-Україна, у вересні правозахисники звернулися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з поданням про сексуальне насильство під час збройного конфлікту на сході України.