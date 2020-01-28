В Раде призвали НАТО решить вопрос с предоставлением Украине ПДЧ

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 28 января во время заседания Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) в Брюсселе призвал альянс решить вопрос с предоставлением Украине Плана действий по членству в НАТО. Об этом замглавы Рады написал в своем Facebook.

В ходе своего выступления первый вице-спикер парламента заверил в неизменности украинского курса на приобретение членства в НАТО. Особое внимание было отведено вопросам углубления сотрудничества между военными Украины и альянса в Черноморском и Восточносредиземноморском регионе.

"Отдельно было подчеркнуто, что необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО", - указано в сообщении Стефанчука.

Кроме того, парламентарий назвал основным приоритетом в работе с альянсом присоединение Украины к Программе расширения возможностей (EOP). По его словам, указанная программа является техническим инструментом практического взаимодействия украинских военных для укрепления их совместимости с подразделениями государств-членов НАТО.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что Украина для получения Плана действий по членству в НАТО должна выполнить ряд условий, в том числе в оборонной сфере.

Как писало РБК-Украина ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит необходимости в подаче новой заявки Украины на получение ППДЧ в Альянсе.

Подчеркнем, Украина подала заявку на получение ПДЧ еще в 2008 году.