У Раді закликали НАТО вирішити питання з наданням Україні ПДЧ 

Перший заступник голови Верховної ради України Руслан Стефанчук 28 січня під час засідання Ukraine-NATO Interparlamentary Council (UNIC) у Брюсселі закликав альянс вирішити питання з наданням Україні Плану дій по членству в НАТО. Про це замглави Ради написав у своєму Facebook.

У ході свого виступу перший віце-спікер парламенту запевнив про незмінність українського курсу на набуття членства в НАТО. Особлива увага була відведена питанням поглиблення співпраці між військовими України та альянсу в Чорноморському і Східносередземноморському регіоні.

"Окремо було підкреслено, що необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО", - вказано у повідомленні Стефанчука.

Крім того, парламентар назвав основним пріоритетом у роботі з альянсом приєднання України до Програми розширення можливостей (EOP). За його словами, зазначена програма є технічним інструментом практичної взаємодії українських військових для зміцнення їх взаємосумісності з підрозділами держав-членів НАТО.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок заявив, що Україна для отримання Плану дій щодо членства в НАТО повинна виконати ряд умов, в тому числі в оборонній сфері.

Як писало РБК-Україна раніше, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг не бачить необхідності в подачі нової заявки України на отримання ППДЧ в Альянсі.

Підкреслимо, Україна подала заявку на отримання ПДЧ ще у 2008 році.