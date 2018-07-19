В Раде призвали к бойкоту телеканалов, которые транслируют негативную позицию по Сенцову

Геращенко напомнила, что Сенцов голодает по состоянию на четверг 66-й день

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила о необходимости бойкота определенных телеканалов, которые транслируют негативную позицию в отношении удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом Геращенко написала в своем Facebook.

Замглавы ВР отметила, что сестра политзаключенного Наталья ранее публично призвала к бойкоту определенных телеканалов, и она полностью разделяет данный призыв.

"Сестра Олега Сенцова, Наталья, публично призвала бойкотировать определенные телеканалы из-за их никчемных владельцев и подлой позиции против Олега... Я полностью разделяю этот призыв Наталии", - написала парламентарий.

Нардеп подчеркнула, что Сенцов 19 июля уже голодает 66 дней, требуя освобождения всех политзаключенных Российской Федерации.

Напомним, как писало РБК-Украина, ЕСПЧ сейчас занимается обработкой информации от России о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

16 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова опровергла информацию о смерти Сенцова.

Посольство США в Украине заверило, что весь мир буквально наблюдает за ситуацией относительно освобождения украинского режиссера.