Денисова сообщила о состоянии здоровья Сенцова

Денисова прокомментировала информацию, относительно "смерти" Сенцова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

В частности, Денисова прокомментировала информацию, которая появилась в пятницу, 13 июля, относительно того, что Сенцов якобы умер.

"Я обратилась и к офису уполномоченного по правам человека РФ (Татьяны Москальковой, - ред.) в пятницу, и мы спрашивали подтверждение или неподтверждение этой информации. Они сказали, что Сенцов жив и здоров. Я обратилась и к Федотову (председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, - ред.), он спросил в колонии, и ответил, что с Сенцовим все хорошо", - добавила она.

Напомним, ранее в посольстве США в Украине заявляли, что весь мир буквально наблюдает за ситуацией по вопросу освобождения Сенцова.