У Раді закликали до бойкоту телеканалів, які транслюють негативну позицію щодо Сенцова

Геращенко нагадала, що Сенцов голодує станом на четвер 66-й день

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила про необхідність бойкоту певних телеканалів, які транслюють негативну позицію щодо утримуваного у Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це Геращенко написала у своєму Facebook.

Замголови ВР зазначила, что сестра політв'язня Наталя раніше публічно закликала до бойкоту певних телеканалів, і вона повністю поділяє даний заклик.

"Сестра Олега Сенцова , пані Наталя, публічно закликала бойкотувати певні телеканали через їх ницих власників і підлу позицію проти Олега… Я повністю поділяю цей заклик Наталі", - написала парламентар.

Нардеп підкреслила, що Сенцов 19 липня вже голодує 66 днів, вимагаючи звільнення усіх політв‘язнів Російської Федерації.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, ЄСПЛ наразі займається обробкою інформації від Росії щодо стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

16 липня український омбудсмен Людмила Денісова заперечила інформацію про смерть Сенцова.

Посольство США в Україні запевнило, що весь світ буквально спостерігає за ситуацією щодо звільнення українського режисера.