РФ направила в ЕСПЧ информацию о состоянии здоровья Сенцова

Ранее Украина подала заявление в ЕСПЧ по Сенцову

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обрабатывает информацию, которую Российская Федерация подала относительно состояния здоровья удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сегодня на брифинге по случаю 100-летия украинской юстиции сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.



"По нашей информации, суд затребовал от РФ объективную и независимую оценку медиков относительно состояния здоровья Сенцова... РФ уже направила в ЕСПЧ определенную информацию, суд ее обрабатывает", - сказал Петренко.



Вместе с тем, как напомнил министр, ранее Украина подала соответствующее заявление в ЕСПЧ относительно немедленного обязательства РФ предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова.



"Украина действительно подала заявление по специальному параграфу регламента ЕСПЧ относительно немедленного обязательства РФ предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова и обеспечить ему доступ врачей и фактически освободить от незаконного удержания в связи с тем, что он пребывает в состоянии голодовки", - сказал Петренко.

Напомним, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.

Ранее сегодня Петренко сообщил, что Минюст планирует подать очередной иск против РФ в ЕСПЧ относительно украинских политзаключенных в ближайшее время.