В Раде приняли решение по постановлению об отмене закона о расширении прав Кабмина

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рассмотрел постановление об отмене законопроекта №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабмин уполномочили определять админцентры территориальных общин. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Согласно этому закону, до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины определение административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин осуществляет Кабмин.

"Предложить Верховной раде определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения данного проекта постановления", - сказано в решении комитета.

Напомним, ранее в Раде заблокировали подписание законопроекта №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине".

Как писало РБК-Украина, парламент одобрил данный проект закона во втором чтении в четверг, 16 апреля. За него проголосовали 264 нардепа. А 17 января парламент одобрил данный проект за основу.