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У Раді вигадали вирішення проблеми з нерозмитненими "євробляхами": що пропонують

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 21:00
У Раді вигадали вирішення проблеми з нерозмитненими "євробляхами": що пропонують Фото: "євробляха" (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Фінансовий комітет Верховної ради вигадав, як вирішити проблему з нерозмитненими автомобілями на єврономерах ("євробляхи"). Комітет напрацював два законопроекти.

Про це на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" розповів заступник глави фінкомітету Олександр Ковальчук.

За словами нардепа, законопроекти стосуються автомобілів на єврономерах, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року. У комітеті вирішили знизити вартість розмитнення до близько 1000 євро.

"Буде коштувати в середньому до 1000 євро. Це залежить від трьох показників: вік автомобіля, тип двигуна та об'єм двигуна. Тобто вартість автомобіля більше до уваги не береться. Це разова акція? Так, але ми дуже хотіли б, щоб це остаточно вирішило проблему "євроблях", - сказав він.

Ковальчук додав, що комітет продовжить працювати в цьому напрямку, щоб знизити вартість розмитнення і для тих, хто ввозитиме "євробляхи" в майбутньому.

"Що стосується тих, хто зараз ввозить. Наша робоча група продовжить працювати з метою подолання корупційних схем, з метою наповнення бюджету та з метою зниження вартості розмитнення, але поступово, бо бюджет постраждає і матимемо проблеми", - пояснив нардеп.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року Кабмін дозволив поліції штрафувати власників нерозмитнених "євроблях".

Також РБК-Україна писало, що в Україні збільшили податок на продаж автомобілів.

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