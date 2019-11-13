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В Раде представят концепцию закона о медиа

Новости » Политика     13.11.2019 - 09:19
В Раде представят концепцию закона о медиа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Так, начало заседания в профильном комитете в 14:30

В среду депутаты в парламенте должны презентовать концепцию законопроекта о медиа. Об этом говорится в повестке дня профильного комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, начало заседания в 14:30.

"Презентация концепции закона "О медиа", который разрабатывается народными депутатами - членами комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект относительно урегулирования деятельности СМИ в Украине.

Тогда отмечалось, что в законопроекте должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержение. Кроме того, должен быть предусмотрен запрет физическим и юридическим лицам РФ владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, президент создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Основными задачами Совета является формирование предложений относительно защиты информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечения реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

Отметим, что за 9 месяцев 2019 года в Украине зафиксировано 55 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

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