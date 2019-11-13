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В Раді презентують концепцію закону про медіа

Новини » Політика     13.11.2019 - 09:19
В Раді презентують концепцію закону про медіа
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Так, початок засідання в профільному комітеті о 14:30

В середу депутати у парламенті мають презентувати концепцію законопроекту про медіа. Про це йдеться в порядку денному профільного комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, початок засідання о 14:30.

"Презентація концепції закону "Про медіа", який розробляється народними депутатами - членами комітету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.

Тоді зазначалось, що у законопроекті мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, її спростування. Крім того, має бути передбачено заборону фізичним та юридичним особам РФ володіти або фінансувати медіа в Україні.

Крім того, президент створив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

Основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законній професійній діяльності журналістів.

Зазначимо, що за 9 місяців 2019 року в Україні зафіксовано 55 випадків фізичної агресії щодо журналістів.

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