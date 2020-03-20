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Раде предложили проводить заседания в режиме видеоконференции

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 21:40
Раде предложили проводить заседания в режиме видеоконференции
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Текста законопроекта пока нет

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №3250 "Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний комитетов ВР в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Так, законопроект, внесенный 20 марта в парламент заместителем председателя ВР Русланом Стефанчуком, предусматривает проведение пленарных заседаний Рады и заседаний комитетов в режиме видеоконференции на период карантина в Украине.

По состоянию на сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте ВР.

Напомним, ранее сообщалось, что заседание Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе, запланированное на 25 марта, может состояться в режиме видеоконференции из-за опасности распространения коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 29. Сегодня первые случаи коронавируса были подтверждены в Харьковской области и Львове. Сейчас в Украине зафиксированы 3 смерти от коронавируса.

Кроме того, сегодня правительство объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Чрезвычайная ситуация также была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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