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Раді запропонували проводити засідання в режимі відеоконференції

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 21:40
Раді запропонували проводити засідання в режимі відеоконференції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Тексту законопроекту поки немає

У Верховній раді зареєстрували законопроект №3250 "Про підстави та порядок проведення пленарних засідань парламенту та засідань комітетів ВР в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Так, законопроект, внесений 20 березня в парламент заступником голови ВР Русланом Стефанчуком, передбачає проведення пленарних засідань Ради та засідань комітетів в режимі відеоконференції на період карантину в Україні.

Станом на зараз текст законопроекту відсутній на сайті ВР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо врегулювання на Донбасі, заплановане на 25 березня, може відбутися у режимі відеоконференції через небезпеку поширення коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросло до 29. Сьогодні перші випадки коронавірусу було підтверджено у Харківській області та Львові. Наразі в Україні зафіксовано 3 смерті від коронавірусу.

Крім того, сьогодні уряд оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві через спалах коронавірусу. Надзвичайна ситуація також була оголошена у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

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