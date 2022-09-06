В Раде предложили освободить от мобилизации тренеров и воспитателей детсадов
В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Предлагается освободить от мобилизации воспитателей детсадов и спортивных тренеров.
Об этом в комментарии РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7726.
Согласно проекту, призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат педагогические работники дошкольных учебных заведений, тренеры (тренеры-преподаватели) учреждений физической культуры и спорта государственной или коммунальной формы собственности.
Освобождение будет действовать, если мужчины работают в этих заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Напомним, в апреле Верховная рада приняла закон относительно отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации учащихся и преподавателей учебных заведений профессионального (профессионально-технического) образования.