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Учеников и преподавателей заведений профтехобразования освободили от мобилизации

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Украина, Четверг 14 апреля 2022 17:36
Учеников и преподавателей заведений профтехобразования освободили от мобилизации Фото: Рада освободила учеников и преподавателей учреждений профтехобразования от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации некоторых категорий граждан. В перечень включены учащиеся и преподаватели учреждений профессионального (профессиональнотехнического) образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно документу (проект 7272), не подлежат призыву на военную службу по мобилизации:

  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования,
  • ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования,
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального передвищої образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального передвищої образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

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