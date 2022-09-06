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У Раді запропонували звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитсадків

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 14:02
У Раді запропонували звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитсадків Фото: у Раді хочуть звільнити від мобілізації тренерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Пропонується звільнити від мобілізації вихователів дитсадків та спортивних тренерів.

Про це в коментарі РБК-Україна з посиланням на проект закону № 7726.

Згідно з проектом, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, тренери (тренери-викладачі) закладів фізичної культури і спорту державної або комунальної форми власності.

Звільнення буде діяти, якщо чоловіки працюють у цих закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Нагадаємо, у квітні Верховна рада ухвалила закон щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації учнів і викладачів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти.

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