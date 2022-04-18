UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде предлагают запретить распространение информации об оборонных предприятиях

Фото: в Раде хотят запретить распространение информации об оборонных предприятиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете распространения информации об оборонных предприятиях. Это нужно для безопасности соответствующих предприятий и их работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7296.

Как отметила один из авторов проекта Ольга Совгия предлагается дополнить полномочия военных администраций правом определять перечень предприятий, которые изготавливают продукцию, выполняют работы и оказывают услуги оборонного назначения, которым в условиях военного положения запрещается обнародовать и распространять информацию о режиме своей работы, численности и штате работников, условий их труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также объема и номенклатуры своих продукции, работ, услуг.

"Целью такого дополнения является обеспечение безопасности соответствующих предприятий и их работников", - отметила автор.

Напомним, российские оккупанты в ответ на ликвидирован крейсер "Москва" в ночь на 15 апреля нанесли удар по заводу под Киевом, который изготавливает ракеты "Нептун".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада