В Раде предлагают запретить распространение информации об оборонных предприятиях

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете распространения информации об оборонных предприятиях. Это нужно для безопасности соответствующих предприятий и их работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона № 7296 .

Как отметила один из авторов проекта Ольга Совгия предлагается дополнить полномочия военных администраций правом определять перечень предприятий, которые изготавливают продукцию, выполняют работы и оказывают услуги оборонного назначения, которым в условиях военного положения запрещается обнародовать и распространять информацию о режиме своей работы, численности и штате работников, условий их труда, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также объема и номенклатуры своих продукции, работ, услуг.

"Целью такого дополнения является обеспечение безопасности соответствующих предприятий и их работников", - отметила автор.

Напомним, российские оккупанты в ответ на ликвидирован крейсер "Москва" в ночь на 15 апреля нанесли удар по заводу под Киевом, который изготавливает ракеты "Нептун".