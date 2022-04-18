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У Раді пропонують заборонити поширення інформації про оборонні підприємства

Фото: у Раді хочуть заборонити поширення інформації про оборонні підприємства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект про заборону поширення інформації про оборонні підприємства. Це потрібно для безпеки відповідних підприємств та їх працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7296.

Як зазначила один з авторів проекту Ольга Совгія, пропонується доповнити повноваження військових адміністрацій повноваженням визначати перелік підприємств, що виготовляють продукцію, виконують роботи і надають послуги оборонного призначення, яким в умовах воєнного стану забороняється оприлюднювати і поширювати інформацію щодо режиму своєї роботи, чисельності і штату працівників, їх умов праці, тривалості робочого часу і відпочинку, а також обсягу та номенклатури своїх продукції, робіт, послуг.

"Метою такого доповнення є забезпечення безпеки відповідних підприємств та їх працівників", - зазначила автор.

Нагадаємо, російські окупанти у відповідь на ліквідований крейсер "Москва" у ніч на 15 квітня завдали удару по заводу під Києвом, який виготовляє ракети "Нептун".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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