У Раді пропонують заборонити поширення інформації про оборонні підприємства

У Верховній раді зареєстрований законопроект про заборону поширення інформації про оборонні підприємства. Це потрібно для безпеки відповідних підприємств та їх працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7296.
Як зазначила один з авторів проекту Ольга Совгія, пропонується доповнити повноваження військових адміністрацій повноваженням визначати перелік підприємств, що виготовляють продукцію, виконують роботи і надають послуги оборонного призначення, яким в умовах воєнного стану забороняється оприлюднювати і поширювати інформацію щодо режиму своєї роботи, чисельності і штату працівників, їх умов праці, тривалості робочого часу і відпочинку, а також обсягу та номенклатури своїх продукції, робіт, послуг.
"Метою такого доповнення є забезпечення безпеки відповідних підприємств та їх працівників", - зазначила автор.
Нагадаємо, російські окупанти у відповідь на ліквідований крейсер "Москва" у ніч на 15 квітня завдали удару по заводу під Києвом, який виготовляє ракети "Нептун".
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