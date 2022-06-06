В Раде предлагают запретить повторный обмен пленных российских военных преступников

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в Криминальный кодекс Украины относительно процедуры обмена военнопленных, осужденных в Украине. В случае повторного задержания в Украине преступник будет сидеть в тюрьме весь срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект № 7436.

Предлагаемыми изменениями предусматривается, в частности, что освобождается от отбывания наказания лицо, в отношении которого органом, уполномоченным принимать решение о передаче осужденного для обмена в качестве военнопленного, было принято решение об обмене.

При этом суд направляет осужденного для дальнейшего отбывания наказания в случае, если не был проведен обмен.

Предусмотрен также случай, когда осужденный, которого обменяли, снова будет задержан на территории Украины в связи с его участием в боевых действиях. В указанном случае суд направляет такого осужденного для отбывания назначенного наказания.