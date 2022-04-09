Кабмин утвердил порядок содержания военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 05 апреля 2022 г. № 413 .

Финансирование мероприятий по содержания военнопленных в лагерях и участках для содержания военнопленных в 2022 году будет за счет резервного фонда государственного бюджета.

Согласно документу, военнопленные - лица, которые имеют право на этот статус согласно статье 4 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г. и статьи 44 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., который касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 г.

Термины держава-покровительница и духовный персонал употребляются в значении, приведенном в Дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. (Протокол I) ).

Порядком установлено, что плен - временное ограничение свободы человека, который подпадает под одну из категорий лиц, указанных в статье 4 Женевской конвенции, и который принимала участие в военных действиях, с целью недопущения его к дальнейшему участию в таких действиях.

Участок для содержания военнопленных - отдельное изолированное помещение в исправительной колонии минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, среднего и максимального уровня безопасности, а также в следственном изоляторе Государственной уголовно-исполнительной службы, предназначенное для временного пребывания военнопленных;

Лагерь для содержания военнопленных - учреждение, которое образуется Минюстом для размещения и содержания военнопленных в период действия на территории Украины военного положения, который охватывает военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.

Общие принципы содержания военнопленных

С военнопленными всегда ведут себя гуманно, не допуская в отношении них насилия, репрессалий, жестокого обращения и пыток, оскорбительного и унизительного отношения, запугивания и любопытства публики, осуждения и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного судом, который создан должным образом. В частности, военнопленных нельзя подвергать физическому калечению, медицинским или научным экспериментам любого характера, проведение которых не обосновано в связи с потребностью в медицинском, стоматологическом или стационарном лечении военнопленных и которые не проводятся в их интересах.

К военнопленным при любых обстоятельствах относятся с уважением к их личности и чести. С женщинами обращаются со всем уважением, обусловленным их полом, так же благосклонно, как и с мужчинами. К офицерам и военнопленным, которые приравнены к ним относятся с уважением, положенным их званию и возрасту. Военнопленные в полном объеме сохраняют свою гражданскую правоспособность, которой они пользовались до плена. Раненым и больным из числа военнопленных оказывается своевременная медицинская помощь.

Государство отвечает за обращение с военнопленными. Военнопленные находятся под властью государства, а не отдельных лиц или воинских частей.

Военнопленные, за исключением офицеров, должны исполнять воинское приветствие ко всем офицерам держащего в плену государства и проявлять к ним внешние признаки уважения. Военнопленные офицеры обязаны выполнять воинское приветствие лишь к старшим по воинскому званию офицерам, однако к начальнику лагеря воинское приветствие выполняется независимо от его звания. Разрешается ношение наград, опознавательных знаков и шевронов.

Применение оружия против военнопленных, в частности против убегающих или пытающихся совершить побег, является чрезвычайной мерой, которой всегда должны предшествовать предупреждения о намерении его применения.

Допрос военнопленных проводится на понятном для них языке, без применения пыток и других мер принуждения.

Во время допроса каждый военнопленный обязан сообщить только свои фамилию, имя и отчество, воинское звание, дату рождения и личный номер или, в случае отсутствия указанных сведений - другую равноценную информацию.

Питание военнопленных в лагере осуществляется по нормам, установленным постановлением.