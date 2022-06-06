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У Раді пропонують заборонити повторний обмін полонених російських військових злочинців

Фото: у Раді пропонують врегулювати питанням обміну полоненими (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект змін до Кримінального кодексу України щодо процедури обміну військовополонених, засуджених в Україні. У разі повторного затримання в Україні злочинець буде сидіти у в'язниці весь термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №7436.

Пропонованими змінами передбачається, зокрема, що звільняється від відбування покарання особа, щодо якої органом, уповноваженим приймати рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого, було прийнято рішення про обмін.

При цьому суд направляє засудженого для подальшого відбування покарання у разі, якщо не було здійснено обміну.

Передбачений також випадок, коли засуджений, якого обміняли, знову буде затриманий на території України у зв’язку з його участю у бойових діях. У вказаному випадку суд направляє такого засудженого для відбування призначеного покарання.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України затвердив Порядок тримання військовополонених згідно з нормами міжнародного права. До військовополонених застосовуватимуть норми Женевської конвенції.

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