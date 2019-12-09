Раді пропонують закон про приєднання України до Європейського фонду "Eurimages"

Фото: автор законопроекту Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У разі приєднання до Фонду Україна щорічно має сплачувати внесок

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект №0013 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

У пояснювальній записці вказано, що Фонд було засновано 26 жовтня 1988 року з метою заохочення спільного виробництва та розповсюдження кінематографічних та аудіовізуальних творів. Щорічний бюджет Фонду складає понад 25 млн євро та розподіляється у вигляді пільгових кредитів на підтримку проектів ко-продукції, а також на дистрибуцію та промоцію кінопроектів.

Окремим напрямом діяльності Фонду є підтримка кінотеатрів, що реалізується у співпраці з компанією "Європа Сінема". Членами Фонду є 39 країн.

"Фонд відіграє ключову роль в об’єднанні європейської кіноіндустрії, розвитку європейських мереж співпраці між професіоналами, розширенні горизонтів національного кіновиробництва та удосконаленні моделі європейського кіновиробництва. Приєднання України до Фонду є частиною заходів, спрямованих на заохочення розвитку вітчизняної кіноіндустрії, посилення міжнародного культурного співробітництва та промоцію українського кіно на європейському кіноринку", - вказано у пояснювальній.

Так, прийняття закону президента дозволить завершити тривалий процес приєднання України до Фонду.

"Розрахунок можливого внеску України до Фонду за повний 2019 рік… становить 128 300 євро… Сплату щорічного внеску передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за КПКВК "Державна підтримка кінематографії", - зазначається у записці.

Нагадаємо, на початку цього року комітет Верховної ради 8 скликання з питань євроінтеграції підтримав законопроект №0209 "Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів", що має сприяти розширенню ринку збуту українського кіно.

Як писало РБК-Україна, наприкінці вересня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №1058 "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" про державну субсидію для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні".