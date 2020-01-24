ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Раді пропонують виплачувати "підйомні" молодим українцям

Новини » Політика     24.01.2020 - 14:58
Раді пропонують виплачувати "підйомні" молодим українцям
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламенту пропонують створити "Фонд майбутнього" для припинення відтоку українців з держави

Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №2754 "Про економічний паспорт українця", на який по досягненню повноліття будуть виплачуватися кошти з "Фонду майбутнього". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Ради.

Автором проекту закону є народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Костюк.

Документом пропонується створити "Фонд майбутнього", на рахунках якого будуть акумулюватися кошти у розмірі 1% від реалізації всіх корисних копалин, видобутих на території України.

Вказано, що кошти з фонду будуть нараховуватись на спеціальні особисті рахунки (економічні паспорти) для українців, народжених в Україні після 1 січня 2021 року, та які проживали на території України упродовж 18 років, і виплачуватимуться їм після досягнення ними повноліття.

"Така система вже давно діє в Об'єднаних Арабських Еміратах, де кожен араб отримує від держави свій відсоток від продажу нафти. Як показує практика ОАЕ, таке рішення є дієвим і забезпечує гідний рівень життя громадянам", - зазначає парламентар у пояснювальній записці.

Так, метою документу є припинення відтоку українців закордон та підвищення економічного рівня життя громадян.

Нагадаємо, у грудні Раді рекомендували звільнити від податку на доходи українців, молодше 27 років.

Як писало РБК-Україна раніше, у парламенті зареєстрували законопроект №2250, яким пропонується звільнити роботодавців від сплати єдиного соцвнеску за працівників, які не досягли 27-річного віку. Передбачається встановити нульову ставку податку на доходи фізичних осіб для працівників у віці до 27 років.

Раді пропонують змінити закон про АРМА щодо відряджень до відомства Раді пропонують змінити закон про Кабмін щодо спецкомісії з приватизації
Новини України Верховна Радаукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся